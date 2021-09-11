إبراهيموفيتش جاهز لقيادة ميلان في الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية آخر تطورات حالة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي.





وأشارت الصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أنه كانت هناك بعض الشكوك حول جاهزية إبراهيموفيتش للمشاركة مع ميلان في مواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إبراهيموفيتش أصبح جاهزًا لخوض أول مباراة له منذ 4 أشهر، حيث بات في حالة بدنية جيدة كما أنه متعطش للعودة إلى المباريات.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إبراهيموفيتش استعاد لياقته في الشهر الماضي عن طريق التدريبات الفردية والجماعية وسيحسم ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في اليومين المقبلين عدد الدقائق التي سيلعبها النجم السويدي أمام لاتسيو.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه في حالة مشاركة إبراهيموفيتش أساسيًا فإنه قد يلعب لمدة 60 دقيقة أو قد يستمر حتى نهاية المباراة.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يعاني في مركز المهاجم الصريح بعد إصابة الفرنسي أولفيييه جيرو مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد وتأكد غيابه أمام لاتسيو.



