تطور مثير في مستقبل ديمبلي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن مستقبل عثمان ديمبلي مع البرسا شهد تحولا كبيرا، حيث أصبح ضمن خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق بعد أن كان مرشحا للرحيل عن النادي الكتالوني.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني الهولندي سوف يبدأ الاعتماد على ديمبلي خلال الفترة المقبلة فور تعافيه من الإصابة التي يعاني منها بالوقت الحالي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي لن يجد مشكلة في حجز مكانا بالتشكيلة الأساسية للبرسا في ظل إقتناع كومان بقدراته.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديمبلي خاض 44 مباراة بقميص النادي الكتالوني في الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 11 هدفًا.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن البارسا كان قد أعلن يوم الجمعة 25 أغسطس 2017 التعاقد مع ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني بعقد يمتد لخمس مواسم مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.



