بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

جدد مسئولو نادي الزمالك، رغبتهم في الظفر بخدمات عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالرغم من الأزمة المالية التي تحاصر القلعة البيضاء.





أنتشرت العديد من الأقاويل في الفترة الأخير حول أحتمالية انضمام عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، إلى صفوف نادي الزمالك، فى ظل بحث مجلس الإدارة الأبيض، برئاسة حسين لبيب، عن صفقة جماهيرية قوية.





وقال هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز "نتمسك باستمرار عبدالله السعيد خلال الموسم الجديد داخل صفوف الفريق".





واضاف :"يعد عبدالله السعيد من أهم عناصر الخبرة فى صفوف بيراميدز، والمشاركة فى الموسم الجديد بالكونفيدرالية قرار يدفعنا للتمسك بجميع العناصر الهامة والتى على رأسها صانع ألعاب الفريق".





وأصاف "لا نرغب في رحيل السعيد مهما كانت العروض المقدمة، لاحتياج الفريق لتواجده، بالإضافة إلى كونه من أهم العناصر فى الفريق خلال الفترة الماضية".





وشارك السعيد خلال الموسم الماضى مع بيراميدز فى 35 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 7 آخرين، ليضع بصمته على 16 هدفًا سجلها بيراميدز خلال الموسم الماضى، وبشكل عام لعب مع بيراميدز حتى الآن فى 94 مباراة سجل خلالهم 34 هدفًا وصنع 24 آخرين.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمحدد له يوم 2 أكتوبر المقبل، على إستاد السويس الجديد.



