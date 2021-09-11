شعور الخيانة يسيطر على ميسي بسبب لابورتا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة جديدة حول رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة.





وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ فترة رحيل ميسي عن صفوف النادي عقب انتهاء عقده مع الفريق، لينتقل نجم الأرجنتين بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان.





وأكدت صحيفة “سبو رت” أن ميسي يشعر بالخيانة من إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، بسبب رحيله عن النادي.





وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي “النبيل” حسب ما وصفته، شعر بالخيانة في رحيله عن برشلونة لأنه كان يتوقع أن يوفي لابورتا بوعده معه وينفذ مطالبه بشأن تجديد العقد ولكن كل ما حدث كان عكس الاتفاق.





وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن ميسي لا يشهر بالحزن الشديد بقدر شعوره بالخيانة، لأنه كان يريد الاستمرار في البارسا ولكن ما حدث كان عكس ذلك ولم يقم بإظهار ذلك في المؤتمر الصحفي لأنه شخص نبيل.



