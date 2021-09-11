ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كيروش، نظيره الليبي في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 222





تعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل لقاء الجولة الثالثة

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قد تلقى خطابا يؤكد فيه موعد مباراة مصر وليبيا، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية في ليبيا.





ويسعى المنتخب المصري، لتصحيح مساره وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، لاستعادة صدارة ترتيب المجموعة السادسة والتي يتصدرها المنتخب الليبي الشقيق برصيد 6 نقاط.





ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.





وكان منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد سجله محمد مجدي افشه، في اللقاء الذي جمعهما في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فيما خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الثانية امام الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات.



