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تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
ينتظر المنتخب الوطني الأول، اختبار صعب حينما يلتقي مع نظيره الليبي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 222.

موعد مباراة مصر
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قد تلقى خطابا يؤكد فيه موعد مباراة مصر وليبيا، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية في ليبيا.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة مدربه الجديد كيروش، لتصحيح مساره وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، لاستعادة صدارة ترتيب المجموعة السادسة والتي يتصدرها المنتخب الليبي الشقيق برصيد 6 نقاط.

ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني أقال الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني وعين البرتغالي كيروش خلفا له.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر وليبيا، عبر قناة أون تابم سبورتس، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

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