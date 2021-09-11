موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أولد ترافورد.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.



