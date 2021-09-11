تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أولد ترافورد.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.





ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسه المرمى: دي خيا.





خط الدفاع: آروان بيساكا – فاران – هاري ماجواير – شاو.

خط الوسط: بول بوجبا – فريدريك سانتوس – ماسون جرينوود.

خط الهجوم: جادون سانشو – برونو فيرنانديز – كريستيانو رونالدو.



