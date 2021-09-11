موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون اليوم فى الدورى الفرنسى

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة أمام فريق كليرمون ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي اليوم فى لقاء يرغب فيه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فى تحقيق الثلاث نقاط للانفراد بصدارة الليج.





وتقام مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق وأشرف حكيمي وفاينالدوم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.





ويذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الاول برصيد 12 نقطة بينما كليرمون فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط.



