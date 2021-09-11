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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن اليوم السبت في الدوري الألماني

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
يحل فريق بوروسيا دورتموند، ضيفا ثقيلا على حساب باير ليفركوزن، اليوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

وستقام المباراة بين فريقي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل بوروسيا دورتموند في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، بينما يحل باير ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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