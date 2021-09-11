تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي توتنهام نظيره نادي كريستال بالاس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان يواجه نادي توتنهام نظيره كريستال بالاس فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب كريستال بالاس فى العاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: ريجليون، داير، سانشيز، ديهورتي.

خط الوسط: ندومبلي، هويبرج، لوكاس مورا.

خط الهجوم: كين، سون، بينجامين.



