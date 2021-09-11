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تحت قيادة كيروش.. موعد مباراة مصر وليبيا في الجولة الثالثة بتصفيات مونديال 2022

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
ينتظر المنتخب المصري مباراة مثيرة مع نظيره الليبي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 222.

موعد مباراه مصر المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قد تلقى خطابا يؤكد فيه موعد مباراة مصر وليبيا، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية في ليبيا.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة مدربه الجديد كيروش، لتصحيح مساره وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، لاستعادة صدارة ترتيب المجموعة السادسة والتي يتصدرها المنتخب الليبي الشقيق برصيد 6 نقاط.

ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني أقال الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني وعين البرتغالي كيروش خلفا له.

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