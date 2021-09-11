Advertisements

وصول طائرة مساعدات بحرينية إلى مطار كابل

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بوصول طائرة مساعدات بحرينية تحمل عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مطار كابل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

أخبار تهمك

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ يوم

تطور مثير في مستقبل ديمبلي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب بعد فوز الزمالك بسوبر اليد على الأهلي: "كسبنا بشكل تراجيدي" (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شعور الخيانة يسيطر على ميسي بسبب لابورتا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عمرو أديب بعد فوز الزمالك بسوبر اليد على الأهلي: "كسبنا بشكل تراجيدي" (فيديو)

07:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements