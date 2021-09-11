إعدام 4 مسلحين في ميدان عام أدينوا بقتل الأطفال بالكاميرون

أعدمت وزارة الدفاع الكاميرونية، أربعة انفصاليين في ميدان عام، بعد إدانتهم بقتل سبعة تلاميذ السنة الماضية.

وكانت المحكمة العسكرية دانت 4 من 10 متهمين، كانوا بين عشرات المسلحين الذين قتلوا تلاميذ تراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة، حين اقتحموا بالدراجات النارية مدرسة كومبا جنوبي البلاد العام الماضي في منطقة ناطقة بالإنجليزية تعاني نزاعا داميا بين الجيش والانفصاليين.

وقد صدرت عددًا من أحكام الإعدام في خضم النزاع الانفصالي الدائر في المناطق الناطقة بالإنجليزية منذ أربع سنوات، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.

وشهدت الكاميروت معارك دامية في المنطقتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، حيث تعيش الأقلية الناطقة باللغة الانجليزية في بلد تتحدث أغلبية سكانه الفرنسية.