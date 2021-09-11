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ننشر تفاصيل شهادات الادخار التراكمية من البنك الأهلي المصري

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:06 ص
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص البنك الأهلي المصري على جذب العديد من العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين. 

ويُقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، شهادات الادخار التراكمية، بعوائد تنافسية تصرف في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق.

وننشر لكم التفاصيل الكاملة لشهادات استثمار المجموعة "أ" المقدمة من البنك الأهلي المصري، وفقا لما أعلنه البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به.، وهي كالتالي:-

تفاصيل شهادات استثمار المجموعة "أ" من البنك الأهلي

- الشهادات ذات عائد ثابت تراكمي لمدة 10 سنوات.

- سعر العائد خلال مدة الشهادة 95%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

- تصدر الشهادة بقيمة 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- تدر الشهادات عائدا تراكميا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

ضوابط استرداد شهادة استثمار مجموعة "أ" من البنك الأهلي
أوضح البنك أن الشهادة تسترد في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن. 

ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

مميزات شهادات الاستثمار من البنك الأهلي 
- جميع الشهادات أسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري، وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

- في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات على الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

- الشهادات وما تغله من عائد معفاه من كل الضرائب ورسوم الدمغة.

- فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فوراً دون الحاجة إلى موافقة الورثة على الاسترداد.

الكلمات المفتاحية

مصر شهادات الادخار التراكمية البنك الاهلي المصري

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