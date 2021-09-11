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بعد لقائه مع منى الشاذلي.. محمد كيلاني يتصدر تريند "جوجل"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:43 ص
محمد كيلاني
محمد كيلاني
أروي حمدي
بعد لقائه مع منى الشاذلي.. محمد كيلاني يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان محمد كيلاني مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد استضافته في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي تحدث خلاله عن كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام، وعن سر علاقته الطيبة بطليقته السابقة وأم ابنه، التي أصبحت زوجة الفنان عمر الشناوي حالياً. 

وقال محمد كيلاني أثناء حواره مع الإعلامية مني الشاذلي أن والده كان رافضاً فكرة إلتحاقه بمهنة الغناء، وأنه غضب غصباً شديداً بعدما أبلغه نجله أنه قرر الدخول في هذا المجال.

وذكر "كيلاني" أن مشواره الفني بدأ منذ أن كان بالجامعة ولكن تعطل كثيرًا بعد إمضاء عقد احتكار مع المخرج الراحل أحمد المهدي بعد نجاح كليب "يبقى أنت أكيد في مصر"، كما أشار أن الفنان محمود العسيلي الذي رشحه إلى هذه الأغنية، كل ذلك جعله يتصدر تريند "جوجل". 



يذكر أن الفنان محمد كيلاني شارك في أغنية "القلب الأبيض" بعد غياب 6 سنوات وهي من كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ومن إنتاج شركة MusicYard ومن توزيع شركة Digital Sound".

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