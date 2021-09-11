رئيس الوزراء البريطاني: هجمات 11 سبتمبر فشلت في تقسيمنا

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى العشرين لذلك اليوم، بأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 للقاعدة في الولايات المتحدة فشلت في تقسيم أولئك الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية.





قُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد أن استولى الخاطفون على الطائرات واستخدموها لمهاجمة البرجين التوأمين في مركز التجارة العالمي والبنتاغون خارج واشنطن. وكان من بين القتلى 67 بريطانيًا.





وقال جونسون في رسالة الفيديو: "بينما فرض الإرهابيون عبء حزنهم ومعاناتهم، وبينما يستمر التهديد اليوم، يمكننا الآن أن نقول من منظور 20 عامًا أنهم فشلوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديمقراطية". وتابع "لقد فشلوا في تفريق دولنا أو جعلنا نتخلى عن قيمنا أو أن نعيش في خوف دائم".





قد خطط زعيم القاعدة أسامة بن لادن لهجمات 11 سبتمبر من داخل أفغانستان. وأدى ذلك إلى غزو بقيادة الولايات المتحدة أطاح بسرعة بحكومة طالبان هناك في عام 2001، لكن بقيت القوات الغربية في البلاد لمدة عقدين آخرين. وربط جونسون ذكرى 11 سبتمبر بعودة حكم طالبان في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية وقوات الناتو الأخرى.



