Advertisements

في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير فيلم "عمهم"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير فيلم عمهم

يستعد الفنان محمد إمام لتصوير فيلمه الجديد "عمهم"، حيث من المقرر البدء في تصويره في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو من إخراج حسين المنباوى، تأليف وسام صبري.

ويعد فيلم "عمهم" التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي بعدما تعاونا معاً في فيلم "ليلة هنا وسرور" وشارك في بطولته ياسمين صبري، فاروق الفيشاوى، بيومي فؤاد، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن. 


جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد" وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز.

أخبار تهمك

عمرو أديب بعد فوز الزمالك بسوبر اليد على الأهلي: "كسبنا بشكل تراجيدي" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع أجاي في قائمة الانتظار بعد قرار رحيله

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

10:27 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

08:44 ص

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements