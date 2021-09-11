في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير فيلم "عمهم"





جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد" وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز.

يستعد الفنان محمد إمام لتصوير فيلمه الجديد "عمهم"، حيث من المقرر البدء في تصويره في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو من إخراج حسين المنباوى، تأليف وسام صبري.ويعد فيلم "عمهم" التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي بعدما تعاونا معاً في فيلم "ليلة هنا وسرور" وشارك في بطولته ياسمين صبري، فاروق الفيشاوى، بيومي فؤاد، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.