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اليوم.. أبطال "ماكو" ضيوف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:52 ص
أبطال فيلم ماكو
أبطال فيلم ماكو
يارا أحمد


يحل أبطال فيلم "ماكو" اليوم ضيوف برنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر شاشة قناة الحياة.

ويظهر في الحلقة كل من نيكولا معوض، وسارة الشامي، ومحمد مهران، والموسيقار هشام خرما، ومؤلف فيلم "ماكو" أحمد حليم، والمخرج محمد هشام الرشيدي.

ومن المقرر أن يتحدث أبطال ماكو خلال الحلقة، عن العديد من كواليس الفيلم التي جمعتهم ببعضهما، وكواليس تصوير العمل، وما هي الصعوبات التي واجهتهم أثناء تصوير العمل.

وتدور أحداث فيلم "ماكو" حول العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير الأجزاء كبيرة من الفيلم تحت الماء، باستخدام تقنيات عالية، مع الاستعانة بفريق جرافيك محترف.

وشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد من الفنانين، أبرزهم: بسمة، عمرو وهبة، سارة الشامي، نيكولا معوض، ومحمد مهران، وهشام خرما، وعدد أخر من الفنانين.

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