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الليلة.. فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "فستان الحلوة"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:53 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
هبة أحمد
يستعد المطرب فضل شاكر، اليوم لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "فستان الحلوة"، وذلك في تمام السادسة مساءً على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "فستان الحلوة" من كلمات تامر حسين، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس، والحان وليد سعد.

وفي سياق آخر، طرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية"عايشين ومش عايشين "، وهي من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر محمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب .

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