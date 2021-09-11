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موعد مباراة تشيلسي ضد استون فيلا فى الدوري الإنجليزي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي نظيره استون فيلا يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة تشيلسي ضد استون فيلا
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


وكان نادي ليفربول قد تعادل على ملعبه امام نظيره فريق تشيلسي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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