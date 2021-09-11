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بث مباشر.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور السيسي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:54 ص
السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني" بثا مباشرا لفاعلية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تفاصيل الاستراتيجية
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

الكلمات المفتاحية

حقوق الانسان السيسي الرئيس السيسي الرئيس

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