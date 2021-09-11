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سينجل ومرت بموقف محرج على أحد المسارح.. تعرف علي أبرز تصريحات سميرة سعيد في "ابلة فاهيتا"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:16 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
يارا أحمد

حلت الفنانة سميرة سعيد، الجمعة، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" والمذاع عبر فضائية ON E، ورحبت "كارو" ابنة أبلة فاهيتا بالديفا قائلة: "أهلاً طنط سميرة" لترد: "من أولها كده طنط". 

ويرصد "الفجر الفني" أبرز تصريحاتها خلال الحلقة:

حيث روت سميرة سعيد موقفاً محرجاً تعرضت له على المسرح فى مهرجان بعلبك منذ سنوات، وهو انقطاع "سوستة" الفستان قبل ظهورها على المسرح، ولكنها تداركت الموقف.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها "سوسو"، وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم".

وبسؤالها عن إجرائها عمليات تجميل، أجابت سميرة سعيد: "كتير"، وفى السطور التالية أبرز تصريحات سميرة سعيد خلال الحلقة:

الحالة الاجتماعية "سينجل"

عندي ولد واحد اسمه شادى، و5 كلاب وعندي قطط

وأنا صغيرة فى المدرسة كنت شاطرة، لكن بعد الشهرة مبقتش شاطرة عشان بدأت أغنى واتشهر

اتخانقت في الشارع بسبب واحد كسر عليا بالعربية

مش بندم على حاجة

برنامج "صوت الحياة" مكانش أحسن حاجة، بسبب الناس اللى بتقع في الحفرة

السنة دى أول سنة أصيف في الساحل، كنت بروح الجونة

معرفتش في حياتى غير إني بغني، من وأنا عندي 9 سنين

أهدى لزوجة ابني المستقبلية: "هو ده طيب معاكي"

المغرب وحشني قوى، وأهلي بقالي سنة ونص مشفتهومش

فيلم" سأكتب اسمك على الرمال" تجربة ما تتكررش

أبي من الرباط وأمي من فاس، وأمي كانت شخصيتها قوية

معنديش مشكلة شادي ابنى يعرف بنات في أمريكا

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