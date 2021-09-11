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موعد مباراة اتحاد جدة أمام ابها فى الدوري السعودي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي اتحاد جدة نظيره نادي أبها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة فى مدينة جدة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


يذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قد اعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنهاء تعاقده مع مدربه فابيو كاريلي.

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