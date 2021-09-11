Advertisements

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة ابها فى الدوري السعودي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي اتحاد جدة نظيره نادي أبها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة فى مدينة جدة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


وجاءت تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساي، مهند الشنقيطي.
خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، فهد المولد، عبد الرحمن العبود.
خط الهجوم: هارون كمارا، رومارينهو.

الكلمات المفتاحية

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة ابها تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة تشكيل اتحاد جدة المتوقع

أخبار تهمك

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 17 ساعة

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

منذ 17 دقيقة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ يوم

الأهلي يضع أجاي في قائمة الانتظار بعد قرار رحيله

منذ ساعة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب بعد فوز الزمالك بسوبر اليد على الأهلي: "كسبنا بشكل تراجيدي" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

النصر ضد الاتحاد 1/1 في الدوري السعودي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

اتحاد جدة ضد أوليمبيك أسفي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

ديربي جدة.. التشكيل الرسمي لموقعة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

10:27 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

08:44 ص

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements