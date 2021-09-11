تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة ابها فى الدوري السعودي

يواجه نادي اتحاد جدة نظيره نادي أبها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة فى مدينة جدة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.









وجاءت تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، فهد المولد، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: هارون كمارا، رومارينهو.