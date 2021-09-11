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تعرف علي تفاصيل "رق الحبيب" لسوسن بدر!

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:29 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
يارا أحمد
يواصل فريق عمل حدوتة "رق الحبيب" للفنانة سوسن بدر من مسلسل "ورا كل باب" الموسم الثاني، تصور المشاهد ويناقش العمل جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين في دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وتواصل أسرة الحدوتة التصوير في ديكور دار المسنين.

حيث تجمع المشاهد بين سوسن بدر وإيمي طلعت زكريا ومروة عبد المنعم حكاية "رق الحبيب" يشارك في بطولتها كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى منطقة نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته كل من محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

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