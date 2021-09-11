مصادر طبية: الولايات المتحدة قد تجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال

نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة قد تجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما في أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، اختبرت شركة فايزر، علاجًا قائمًا على حبوب منع الحمل لمحاربة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.