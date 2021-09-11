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سامح شكري يكشف تفاصيل وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:10 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
قال سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تولت مسئولية وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وأشار "شكري"، خلال كلمته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن اللجنة العليا حرصت على إيلاء أولوية لوضع الاستراتيجية الأولى، وتم الإعداد لها بشكل جيد، حيث أنها تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح أنه تم وضع نهج تشاوري موسع حول وضع الاستراتيجية حيث تم عقد لجان استماع لمختلف الجهات، مع تشكيل هيئة استشارية لتحديد محاور العمل الرئيسية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل عدة محاور، مضيفا أن الاستراتيجية تهدف لتحقيق تقدم في الأطر المجتمعية كافة بالتوازي مع التنمية، مضيفا: "لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص"، حيث أن كل مواطن صاحب حق وله حريات وعليه مسؤليات.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر سامح شكري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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