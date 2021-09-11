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السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان المصري

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:13 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتضمن أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان المصري.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
 
استراتيجية ذاتية متكاملة
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

الكلمات المفتاحية

مصر فيلم تسجيلي السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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