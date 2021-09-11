تشكيل تشيلسي ضد استون فيلا فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي تشيلسي نظيره استون فيلا يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









موعد مباراة تشيلسي ضد استون فيلا

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: روديجير، كريستينسن، الوسنو، أزبليكويتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: لوكاكو، تيمو فيرنر، كاي هافيترز.



