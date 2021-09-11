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جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عن موعد مباريات منتخب مصر الأول، في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.


مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021
وأسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا الجزائر، وقد صعدت لبنان والسودان من التصفيات.


ويستهل المنتخب الوطني مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.
وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.
وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

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