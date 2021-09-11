Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-9-2021

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-9-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.
    

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 14 ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب بعد فوز الزمالك بسوبر اليد على الأهلي: "كسبنا بشكل تراجيدي" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضع أجاي في قائمة الانتظار بعد قرار رحيله

منذ ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

10:27 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

08:44 ص

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements