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98.60 مليون مشترك في المحمول بنهاية يونيو 2021

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقرير لها عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 98.60 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ99.90 مليون في مايو 2021، و 96.58 مليون اشتراك في يونيو 2020.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو يصب إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.5%؛ ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

كما تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية بحسب تقارير سابقة؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهر؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة.

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