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ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بقصف صاروخي بعد أسابيع من افتتاحه

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
قصف - أرشيفية
قصف - أرشيفية
وكالات

استهدفت ميليشيات الحوثي، صباح اليوم السبت، ميناء المخا بقصف صاروخي وطائرات مسيرة بعد أسابيع من افتتاحه لاستقبال السفن التجارية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

 وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

الكلمات المفتاحية

ميناء المخا ميليشيات الحوثي اليمن الحوثيين

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