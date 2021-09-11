ما السر وراء إيقاف تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح"؟



أوقف المخرج محمد عبد الرحمن تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" مؤقتاً، وذلك بسبب إنشغاله بتصوير مسلسل "أجازة مفتوحة" المقرر عرض أولى حلقاته اليوم على قناة ON.



حيث يصور المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مشاهد العمل بشكل مكثف للإنتهاء من آخر المشاهد في أسرع وقت بالتزامن مع العرض.





تدور أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام الرداد فيها، ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.





فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.