هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني :" هذا ما جذبني لحكاية "غالية".. وشيرين عادل توقعت نجاح الدور



كشف الفنان هشام إسماعيل عن سبب تحمسه لدوره في حكاية "غالية" قائلا :" ما جذبني في الدور هو إختلافه ،فهي شخصية تحمل تناقضات كثيرة والورق كان جيدًا للغاية وعدد الحلقات مناسبًا لي ،حيث أنني أصبحت بعد" مسلسل حلوة الدنيا سكر" أفضل القصص المنفصلة وأضمن نجاحها،ووجود المنتجة مها سليم لأنني تعاونت معها من قبل في مسلسل "الكبير "وكان يجذبني مسلسل " زي القمر" السنة الماضية؛ لأنه يناقش قضايا مهمة للمرأة،ووجود مخرجة مثل شيرين عادل، فكنت لم أتعاون معها من قبل وكنت متأكداً أنني سأظهر معها بشكل جيد وسننجح معًا.



وتحدث هشام إسماعيل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن كيفية ترشيحه للدور، قائًلا :" ترشيحي جاء عن طريق المنتج الفني تامر فتحي فقد تعاونت معه من قبل في مسلسل " أجازة مفتوحة"، وهو شخص يمتلك عين ثاقبة .



وأعرب عن سعادته بردود أفعال الجمهور على الدور قائلاً :"تابعت بعض ردود الأفعال عن بعض وسعدت بها للغاية،والدور حقق نجاح كما تمنيت وكما قالت لي المخرجة شيرين عادل، لأنها كانت متوقعة نجاحي بهذا الدور وتتواصل معي عقب رؤيتها لأي ردود أفعال على السوشيال ميديا وترسلها لي ورأت أنني أقوم بتغيير الصورة الذهنية لدي الجمهور بأعتباري كوميديان.



وكشف عن الصعوبات التي واجهته بالعمل مشيرًا إلى أنه طلب من المخرجة شيرين عادل إظهار الشخصية بكل تفاصيلها ،فهو شخص عشوائي وبلا نظام في الحياه ،فتركت وزني لكي يظهر ذلك الصفات على الشخصية وبعض الممثلين لايفضلون ذلك فكانت هذه صعوبة الدور.



وأعرب عن سعادته بكواليس العمل قائلًا :" سعدت جداً بكواليس العمل فكانت هادئة ويوجد رقي في التعامل ودرة فنانة محبوبة ومثقفة ولها شعبية وفرح يوسف سعدت بالعمل معها ،فكان هذا العمل أول تعاون بيننا،والفنان أحمد حلاوه الذي تعاونت معه في كثير من الأعمال.



حكاية " غالية " تأليف أحمد فرغلي وإخراج شيرين عادل بطولة درة،فرح يوسف،هشام إسماعيل،أحمد حلاوة،تامر مجدي،مراد مكرم،فراس سعيد.