مفاجأة.. حفل زفاف لأحمد سعد وعلياء بسيوني قريبا تعرف علي التفاصيل!





اكد الفنان أحمد سعد، إنه تفاجئ بردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا يوم عقد قرانه على زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني في الفترة الماضية.



وحول موعد حفل زفافهما أوضح أحمد سعد في تصريحات صحفية إنهما ينويان إقامة حفل زفافهما خلال الفترة المقبلة ولكن معظم قاعات الأفراح محجوزة.



وحرص الفنان أحمد سعد على حضور حفل توزيع جوائز الدورة لـ دير جيست ومعه زوجته علياء بسيوني، وذلك يعد الظهور الأول لهما معا بعد عقد قرانهما مؤخرًا.



وتسلم أحمد سعد جائزة أفضل مطرب عن تتر مسلسل الاختيار 2 في حفل توزيع جوائز دير جيست، وقدم خلال الحفل أغنية تتر المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.



وشهد حفل توزيع جوائز الدورة ال ١٨ لـ دير جيست حضور وتكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام ٢٠٢١.



