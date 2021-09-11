وكيل صحة الدقهلية يكشف عن إحصائية لمن تلقوا لقاح كورونا

وناشد الدكتور سعد مكي، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لأنه ثبت أن نسبة الوقاية من الإصابة بعد تلقي اللقاح قد تصل لـ 90%.





لقاح كورونا

وتابع وكيل صحة الدقهلية أن من يصاب بعد تلقي اللقاح لا يستدعى الأمر دخوله المستشفى وكذلك العناية المركزة وهذا فضل من الله.





وتهيب صحة الدقهلية بجميع المواطنين في الفتره القادمة سرعة التسجيل وتلقي اللقاح وكذلك اتباع جميع الإجراءات الوقائية.





صحة الدقهلية

وكان أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار فعاليات التطعيم بجميع مراكز اللقاح بأنحاء المحافظة.





وأوضح مكي أنه جارٍ تكملة خطة التطعيمات لجميع وحدات الجهاز الإداري بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع الإدارات التنفيذية التابعة لمديريات الخدمات للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين العاملين بالجهاز الاداري للدولة.



