التعليق الأول لوائل عبد العزيز بعد تعافي شقيقته ياسمين عبد العزيز





أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن شفاءها، وأكد أنه سعيد بتعافيها.



وكتب وائل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سعادته بشفائها بعد تجربة مرضها الشديدة، حيث قال على صفحته: "النهاردة كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد.. الأولى أن ياسمين قربت للتعافي بعد مشوار تعب طويل لأني فعلا شوفت أختي على مشارف الموت وكان إحساس ربنا ما يكتبه على حد، ياسمين مش أختي دي بنتي وحبيبتي".



وأضاف وائل عبدالعزيز، "التاني أني وبعد غياب كتير واختفاء عن صحابي، قابلتهم كلهم النهاردة في احتفال متعود على التواجد فيه كل موسم (dear guest)، الحمد لله على دعاء الناس من كل مكان في الدول العربية وغيرها من الجالية العربية حول العالم".



وتابع "انتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي.. أحنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا.. وشكرا لكل الناس بجد من قلبي، ويارب منشوفش في حد حاجة وحشة.. وتصبحوا على دنيا أحلى".



