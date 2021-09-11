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بعد سماع أقواله.. صرف الممرض في واقعة "اسجد للكلب"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:14 ص
مـروة هيـكل

قررت جهات التحقيق، صرف الممرض المجني عليه في واقعة السجود للكلب، من سرايا النيابة، عقب الاستماع لأقواله، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
يشعر بذل شديد
وقال الممرض المجني عليه خلال التحقيقات" إنه يشعر بذل شديد ولا يستطيع النظر إلى أبنائه وأهله"، وتابع "كل ده علشان حاولت التهوين على الطبيب المتهم"، قائلا له "ده كلب "، إلا أن هذه الجملة لم تعجب الطبيب وقرر إهانة للكلب وأمر بمعاقبته كما ظهر في الفيديو.
التحقيق في الواقعة
كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

وظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، الطبيب والكلب والممرض المجني عليه، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الأمن بالمستشفى شاركا في تعنيف الممرض المسن.

فيما تمكنت وزارة الداخلية من تتبع الفيديو، وحددت شخصية الطبيب، وهو عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، الذي أعلن أن الفيديو حقيقي عدا الجزء الأخير المتعلق بالصلاة للكلب، وأن الفيديو كله كان على سبيل المزاح.

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طبيب عين شمس النيابة أسجد للكلب

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