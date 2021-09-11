متخصص يناشد المواطنين بالتخلص من الحظاظات والمصوغات (فيديو)





التخلص من الحظاظات

وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه لابد من التخلص من الساعات والمصوغات والإكسسوارات و"الحظاظات" في الأيدي حتى لا يظل الفيروس عالقا في اليد، محذرا من خلع الكمامة وإعادة ارتدائها ولا يجب أن تزيد مدة ارتدائها عن 4 ساعات.





أعراض كورونا

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن 60% من عدوى كورونا قد تكون بلا أعراض، منوها بأن الطبيب هو من يحدد فترة العزل وفقا لطبيعة الحالة.



شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابات الشديدة بالعدوى، منوها بأن الحصول على اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.