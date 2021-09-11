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صحة الدقهلية: جامعة المنصورة الأولى على الجمهورية في تطعيم الطلاب

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل صحة الدقهلية، عن أن جامعة المنصورة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تطعيم الطلاب والمنتسبين للجامعة.

جامعة المنصورة
وتقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر لجامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع العاملين، قائلا: "لهم جزيل الشكر والتقدير"، حيث تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تطعيم الطلاب والمنتسبين للجامعة.

صحة الدقهلية 
وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالنسبة للمسافرين: "لم يعد هناك أي تكدس على مكاتب السفر، والنسبه الآن صفر انتظار".

وأكد وكيل صحة الدقهلية الانتهاء من تطعيم جميع المسافرين، وكشف عن أن ما تم تطعيمه على مستوى الجمهورية يزيد على الـ 10%، وفى الدقهلية عبرنا 15%.

الكلمات المفتاحية

كورونا صحة الدقهلية جامعة المنصورة تطعيم الطلاب

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