محمد كيلاني يكشف عن السر وراء علاقته الطيبة بزوجته الأولى





وطالب محمد كيلاني الأزواج بعدم إساءة كلًا منهما للآخر في حالة الطلاق، خاصة إذا كان يجمعهما طفلاً، وتحدث محمد كيلاني عن والدة نجله، قائلاً:"أم ابني ست محترمة جدًا، أهلها ناس محترمين جدًا، في الأول خالص لما روحت أتجوزها أهلها كانوا شايليني من على الأرض، متكلموش معايا في أي حاجة، ولما اتكلمت مع والدها قالي كل اللي أنا عايزه إن بنتي تكون مع راجل".



وأضاف "وارد جدًا أن ناس تبقى مع بعض ويبقوا مختلفين، وده مبيظهرش غير بعد الجواز، أنا النهاردة ربنا رزقني بطفل، واللي اختار أنه يكون موجود أنا، وانفصلت عن والدته، هو ذنبه أيه؟، ليه يعيش حياة غير سوية".



ومن جانب أخر ذكر أن عمر الشناوي زوجها الحالي صديقه، مُضيفًا :" أنا أول شخص عرفت بأن هناك مشروع زواج، وسألت عليه وهو شخص محترم جدًا، والدائرة كلها بنتقي ربنا في بعض".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد كيلاني أغنيه "القلب الأبيض" وهي من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الرحمن، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

كشف الفنان محمد كيلاني عن علاقته بزوجته الأولى والدة ابنه، وذلك خلال استضافته مع الإعلامية مني الشاذلي أمس على قناة cbc، مُشيرًا إلى أنه مازال يتواصل معها، وأنها سيدة خلوقة، وأهلها من أقرب الأشخاص بالنسبة له، وأنه مازال على تواصل بهذه الأسرة الطيبة.