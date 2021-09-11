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تعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون يناير من العام المقبل، عن وقوع المنتخب المصري، في المجموعة الرابعة.

وتشمل المجموعة الرابعة كلا من: نيجيريا، مصر،غينيا بيساو، السودان.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في نهائيات بطولة القارة السمراء بمواجهة نظيره النيجيري يوم 11 يناير 2022.
وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

_ المباراة الأولي يخوض يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم 11 يناير في الخامسة مساءً.

_ المباراة الثانية يخوضها منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً.

_ ويختتم المنتخب المصري مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره السوداني في الثامنة من مساء يوم 19 يناير.

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