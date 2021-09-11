وزير العدل: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليس نهاية المطاف

حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل

وأشار "مروان"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة، وتهتم بالتواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية.



وأضاف أن مصر أصبح لديها إدارات ولجان وقطاعات في الوزارات والهيئات تختص بحقوق الإنسان، فضلا عن وجود لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، وأخرى بمجلس الشيوخ.



