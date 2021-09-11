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وزير العدل: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليس نهاية المطاف
السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:26 ص
هدى عبدالرازق
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان حدث غير مسبوق في الدولة المصرية، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن مصر أصبح لديها إدارات ولجان وقطاعات في الوزارات والهيئات تختص بحقوق الإنسان، فضلا عن وجود لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، وأخرى بمجلس الشيوخ.
حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل
وأشار "مروان"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة، وتهتم بالتواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية.
وأشار "مروان"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة، وتهتم بالتواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية.
وأضاف أن مصر أصبح لديها إدارات ولجان وقطاعات في الوزارات والهيئات تختص بحقوق الإنسان، فضلا عن وجود لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، وأخرى بمجلس الشيوخ.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف ولكن سيكون هناك إصدارات أخرى للوصول للوضع الذي نتمناه.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف ولكن سيكون هناك إصدارات أخرى للوصول للوضع الذي نتمناه.