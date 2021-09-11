محمد نور عن تكريم فرقة "واما" في ديرجيست :"عقبال كل السنين"





والجدير بالذكر أن فريق "واما" طرح مؤخراً أغنية "نجمة معدية"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

أعرب المطرب محمد نور عن سعادته الكبيرة بتكريم فرقة "واما" أمس من مهرجان الدير جيست، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر محمد نور عدة صور من تكريم فقرة واما، وعلق عليها قائلاً :"سعيد جداً بتكريم واما في ديرجيست وعقبال كل السنين إن شاء الله".