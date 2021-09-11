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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض منافسات الجولة القادمة من منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره نادي سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12/9/2021، على ملعب استاد سانتياغو برنابيو.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بين اسبورت القطرية الناقل الحصري للمباريات بطولة الدوري الاسباني.

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