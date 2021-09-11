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تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف التعاقد مع الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي.


الزمالك ينهى تعاقده مع النقاز
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب واصلت مع حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي والذي سبق له ولعب مع الزمالك من قبل إلى اتفاق نهائي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأوضح المصدر أن اللاعب وافق على الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء بعقد يمتد لثلاث مواسم مقبلة بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي بالتراضي.


ويتقاضى اللاعب 600 ألف دولار في الموسم، بالإضافة إلى تقسيط المستحقات السابقة.


ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى تونس بعد أنهى اتفاقه مع مسئولى الملكي ووقع بالفعل على عقود انتقاله، ويعود إلى القاهرة مره أخرى.


ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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