برلماني: مشهد إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مهم وملهم



وأشار "رضوان"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن البرلمان يعد شريكا أساسيا في تنفيذ ومراقبة تطبيق الاسراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أننا في حاجة إلى تحرك المجتمع لمناقشة النقاط الخلافية في قانون الأحوال المدنية بهدف حماية الطفل من حالة العناد التي قد تحدث بين الرجل والمرأة.



قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن مشهد اطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مهم وملهم للغاية، مضيفا أن الدولة المصرية بعد أن ثبتت أركان الدولة تجلس اليوم لمناقشة تطوير حقوق الإنسان.