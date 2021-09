ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور بيندكت، وكان مكتسبا لإطلالة شخصيته من أفلام مارفل، "دكتور سترينج".



ويجسد بيندكت بالفيلم شخصية سادية باسم Phil Burbank.



حضر النجم بيندكت كومبرباتش العرض الخاص لفيلمه الجديد The Power Of The Dog ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.